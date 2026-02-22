Ивайло Мирчев: Ръководството на НАП е взело над 5 млн. лв. бонуси за 2025 г.

Съпредседателят на “Да, България” призова Бойко Борисов на лидерски дебат

“За 2025 г. бонусите за ръководството на НАП са над 5 млн., а само за едно Коледно празненство са похарчени 119 000 лв.”, каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “Денят започва с Георги Любенов” по БНТ. Данните са част от проверка на екип на “Да, България” и предстои да бъдат огласени още такива, които надскачат изнесената вече от партията информация за допълнителните възнаграждения в държавната администрация за 2024 г. Според Мирчев вместо да се стреснат от харчовете в предходната година, управляващите от ГЕРБ, са развързали още повече кесията при управлението си миналата година. “ГЕРБ, които уж са дясна партия, предложиха само леви мерки”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Пресцентър на „Да, България“

Views: 22