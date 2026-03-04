Зоналният етап от „Ученически игри – 2026“ ще се проведе в областите Разград и Търговище

Областите Разград и Търговище ще бъдат домакини на зоналния етап от „Ученически игри – 2026“, съобщи за БТА председателят на Областния клуб (ОК) „Спорт в училище – Разград“ Николай Миланов.

Решението е взето по време на работна среща в Разград за определяне на домакинствата на предстоящия етап. В нея, освен Миланов, са участвали председателят на ОК „Спорт в училище – Търговище“ Мариян Хараланов, старшите експерти по физическо възпитание и спорт към Регионалните управления на образованието в Разград и Търговище – Ивета Димова и Иван Петров, както и експертът от Министерството на младежта и спорта Илиян Станчев.

ОК „Спорт в училище – Търговище“, с подкрепата на разградския клуб, е най-новият член на Българската асоциация „Спорт за учащи“ и за първи път ще организира ученическите игри на всички етапи. Поради невъзможността Русе да приеме домакинства тази година, зоналният етап ще бъде проведен съвместно от двата клуба, обясни Миланов.

Той уточни, че Разград ще бъде домакин на състезанията по баскетбол, бадминтон и футбол за всички възрастови групи при юношите и девойките, както и на турнирите по тенис на маса за учениците от V–VII и VIII–X клас. В Кубрат ще се проведат срещите по хандбал, а състезанията по лека атлетика ще бъдат в Силистра със съдействието на разградския клуб.

Клубът от Търговище ще организира турнирите по волейбол в Попово за всички възрастови групи при юношите и девойките. Състезанията по шахмат ще се състоят в село Крепча, а турнирите по тенис на маса за XI–XII клас – в Попово.

Според обявения график за зоналния етап от Ученическите игри за учебната 2025/2026 година за III зона, обхващаща областите Русе, Разград, Силистра и Търговище, първата среща е насрочена за 17 март в Кубрат с мач по хандбал. Състезанията ще продължат до средата на май.

Надпреварите по баскетбол започват на 23 март (XI–XII клас) в спортна зала „Абритус“ в Разград. Турнирът по тенис на маса за XI–XII клас ще се проведе на 25 март в Попово, а футболните срещи за V–XII клас – на 26 март в Разград. Турнирите по бадминтон ще бъдат на 19 март в залата на Езиковата гимназия в Разград, а шахматните двубои – на 31 март и 1 април в Крепча. Срещите по волейбол започват на 27 март в Попово, а по лека атлетика – на 16 април в Силистра.

