Злато и сребро за самодейците от Лозница на международен фолклорен фестивал

Златен и сребърен медал грабнаха самодейците от читалище „Пробуда“ в Лозница на Международния фолкорен фестивал „Малешево пее и танцува“. Със своите песни, танци и пищни носии талантите омаяха публиката и журито, които ги възнаградиха с нестихващи аплодисменти и бисове.

Успехът на лозничани е изкючителен, като се има предвид, че конкуренцията беше изключително силна от чужбина и страната, както и много претенциозно и компетентно жури. Постижението е плод на усърдна работа, отдаденост и любов към българския фолклор.

Шенол АХМЕДОВ

