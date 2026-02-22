Зимните олимпийски игри ще бъдат закрити във Верона

XXV Зимни олимпийски игри в Кортина-Милано 2026 завършват днес и ще бъдат закрити със специална церемония във Верона.

„Арена ди Верона“ – римски амфитеатър с история от над 2000 години, ще бъде домакин на емоционалния спектакъл, който ще бъде излъчен по целия свят.

Грандиозният финал на Игрите ще преплете музика, изкуство и чистия дух на спорта, отбелязвайки единството.

Това събитие ще отдаде почит на всички участници преди традиционната церемония по предаване на домакинството на Франция, почитайки постиженията и връзките, създадени по време на Игрите, като същевременно ще отправи поглед към бъдещето на олимпийското движение.

В последния ден ще бъдат раздадени пет комплекта медали, след като битката за отличията по ски свободен стил в дисциплината халфпайп беше преместена от събота за неделя заради обилен снеговалеж.

Останалите четири финала са 50 километра ски бягане класически стил за жени, кърлинг жени, четириместен бобслей мъже и финалната среща в хокея на лед за мъже между Канада и САЩ.

В последния ден няма да има българско участие.

Биатлонистката Лора Христова ще бъде знаменосец на българската делегация на церемонията по закриването на зимните Олимпиада в Италия.

Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната в историята зимна Олимпиада като брой спечелени медали на Игрите в Милано-Кортина 2026. Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а родните атлети направиха още четири класирания в топ 10 в отделните дисциплини.

