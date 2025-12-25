Зимна обстановка в област Разград

По данни на НИМХ през следващите 72 часа над област Разград ще премине студен атмосферен фронт, придружен от снеговалеж и силен вятър. Възможни са снегонавявания и обледявания.

По данни на Областното пътно управление проблемен е участъкът от републиканската пътна мрежа Кубрат – Завет – Исперих, където пътното платно е заледено. Пътноподдържащата фирма в момента извършва опесъчаване.

По информация на дежурния към Областния съвет по сигурност, към момента без електрозахранване са селата в община Лозница: Синя вода, Сейдол, Трапище и Манастирско. „ЕРП Север“ работи по отстраняването на повредата.

Областната администрация предупреждава за повишено внимание при движение по пътищата, съобщават от областния пресцентър.

