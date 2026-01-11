Зимата се завърна , но пътищата са проходими

Към 8 ч. сутринта метеорологичната обстановка в област Разград е следната: времето е облачно, със слаби превалявания от сняг и слаб вятър. Не се наблюдават снегонавявания. Температурите са между -6 и -5 градуса.

По републиканската пътна мрежа в областта работят 16 снегопочистващи машини. Пътните настилки са заснежени до мокри и се обработват против заледяване. Пътищата са проходими при зимни условия.

Няма населени места без електрозахранване и водоподаване.

468 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища в страната. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. Слаб снеговалеж в момента има в 8 области, като дейностите по участъците продължават, за да се гарантира безопасно пътуване.

