Земетресение с магнитуд над 6 по Рихтер разтърси Италия

Земетресение с магнитуд от 6 по Рихтер е регистрирано близо до италианския град Сант Анджело. Това съобщи Американската геоложка служба (USGS).

Германският изследователски център по геонауки обяви, че силата на земетресението е била 6,1 по Рихтер. Европейско-средиземноморският сеизмологичен център обяви 5,9 по Рихтер.

Данните и на трите агенции сочат, че земетресението е било с дълбочина около 373 километра, а епицентърът му е бил на около 16 километра югоизточно от Сант Анджело. Градчето е разположено на около 40,4 километра североизточно от Неапол, който има население от 909 048 души. Няма данни за жертви и разрушения.

