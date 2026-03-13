Земетресение разтърси Турция тази сутрин

Умерено силно земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер събуди централната част на Турция рано тази сутрин. Трусът е предизвикал паника сред местното население, принуждавайки хората да напуснат бързо домовете си и да прекарат нощта на открито въпреки ниските температури, съобщават от „Асошиейтед прес“.

Към момента няма официални данни за сериозни материални щети или пострадали граждани.

Според официалната информация от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, земетресението е регистрирано точно в 03:35 часа местно време (02:35 часа българско време). Епицентърът на сеизмичната активност се намира в град Никсар, разположен в окръг Токат. Трусът е бил с дълбочина от едва 6,4 километра, което го прави плитък и обяснява силното му усещане на повърхността.

„Няма съобщения за неблагоприятни събития“, успокоиха от държавната агенция, допълвайки, че сеизмичната вълна е усетена ясно и в няколко съседни окръга.

Въпреки липсата на видими разрушения, първоначалният шок е бил сериозен. Местният новинарски канал „Хабертюрк“ информира, че хиляди жители на засегнатите райони са отказали да се приберат обратно в жилищата си. Хората масово са изчаквали в личните си автомобили или на открити пространства, страхувайки се от евентуални вторични трусове, като студът не е успял да ги прибере по домовете им.

