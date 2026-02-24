Здравни, социални и образователни структури получиха от община Разград над 28 000 предпазни средства

Социални услуги, здравни заведения и образователни структури от община Разград получиха над 28 000 предпазни средства.
15 000 калцуни, 13 500 маски и 250 облекла за еднократна употреба бяха предоставени на Община Разград от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
Разпределението по структури на освободените с възстановяване държавни резерви бе направено от служители в отдел „Социални услуги и здравеопазване“ в Община Разград, а днес те извършиха и предоставянето с приемно-предавателен протокол на всяка от институциите.
Сред структурите, които получиха предпазни средства, са МБАЛ“Св. Иван Рилски“, ДКЦ-I, детските градини в общината, както и всички социални услуги.
Views: 23