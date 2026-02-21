За 32- ри път се проведе състезанието „Левски скок – 153 години безсмъртие“ за юноши 8-10 клас в чест на Апостола на свободата

СК „Спорт за всички – Разград“ , с председател Здравко Душков , за 32- ри пореден път организира общинско състезание „Левски скок“ / скок от място с два крака/в чест на великия българин.

Състезанието се проведе под патронажа на кмета Добрин Добрев в спортната зала на НПТГ „Шандор Петьофи. То се осъществи след тържествата с поднасяне на венци пред паметника на Васил Левски в едноименното училище.

Класиралите се до 3 то място участници бяха наградени с медали и тениски с образа на Aпостола с надпис „ „Левски скок- 153 години безсмъртие“ и шапки, подарени от ОИЦ-Разград.

Всички получиха подаръци и от „Млин 97“ АД.

Наградите от името на организаторите – Община Разград, РУО, НПТГ „Шандор Петьофи“ и СК „Спорт за всички-Разград“ връчи Сашо Панчев- учител в НПТГ и главен съдия на спортното състезание.

Най – дълъг скок постигна деветокласникът Александър Атанасов -250 см.

Рекордът е на Калоян Недев от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ -270 см от състезанието, проведено на 19.02. 2022 г.

Ето и класирането:

юноши 8 клас : първо място – П. Ванков, второ – Т. Ненков, трето – Ю. Юсуфов

юноши 9 клас: първо място – Ал. Атанасов, второ – Б.Бейзатов, трето – Атила Реджеб,

юноши 10 клас: първо място – С. Сали, второ – Мл. Стоянов, място – Марио Неделчев.

Проявата е в унисон с положителните емоции от тържеството пред паметника на Апостола през деня и победата на „Лудогорец“ над унгарския „Ференцварош“ с 2:1.

Здравко Душков

