За седмица снимаха 534 автоджигити в населените места и 353 извън тях

3268 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 15 до 21 септември 2025 година, съобщиха от ОД на МВР.

През посочената седмица полицейските eкипи са съставили 487 фиша, 124 акта и 1400 електронни фиша. Установените нарушения на скоростните режими са 1257. За нарушаване на правилата за движение по пътищата са санкционирани един мотоциклетист и един пешеходец.

Установени са седем шофьора, седнали зад волана след употреба на алкохол.

В хода на засилените контролни действия са засечени и петима неправоспособни водачи. В дните между 15 и 21 септември са прекратени регистрациите на 10 превозни средства – в пет от случаите причината е неправоспособност на шофьорите, в други пет – употребата на алкохол от страна на водачите.

През посочения период е регистрирано едно пътно-транспортно произшествие, при което един човек е пострадал.

Резултатите от специализираната полицейска операция за линеен контрол на пътното движение от 15 до 21 септември сочат, че са проверени общо 1077 моторни превозни средства и 1360 лица. С камери за видеоконтрол са заснети 534 нарушения на скоростните режими в населено място и 353 извън населените места. Връчените електронни фишове са 64. За изтеклата седмица са подадени 22 сигнала от оперативни служители към най-близкия наряд с правомощия по ЗДвП. По 19 от тях е взето отношение и има издаден санкциониращ документ. 34 водачи са глобени за неспазване на пътни знаци и маркировка, а други 22-ма за липса на обезопасителни колани и системи. През мобилни ПОС терминални устройства на пътя са заплатени 24 глоби.

/e-Razgrad/

