За първи път се проведе турнир по футбол „153 години безсмъртие“, посветен на Апостола на свободата в Разград

Турнир по футбол „153 г .безсмъртие“, посветен на Апостола на свободата Васил Левски, се проведе за първи път в Разград под патронажа на кмета Добрин Добрев.

Проявата се организира за първи път от Община Разград, СК „Спорт за всички – Разград“, РУО и НПТГ „Шандор Петьофи“, в чиято спортна зала се проведоха футболните срещи. Участваха 4 отбора.

В предварителните срещи Първият отбор на НПТГ „Шандор Петьофи“ победи ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ с 3:0, а Вторият отбор на „Механото“ победи ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ с резултат 6:3. В спор за третото място отборът на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, воден от Красимир Кръстев, победи ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ с 3:0 и спечели купата и бронзовите медали. Същите бяха предвидени и за другия отбор. Не можем да не отбележим и отличното съдийско ръководство на Джанк Тажджемир. На финала се срещнаха двата отбора на НПТГ „Шандор Петьофи“ с треньор Пламен Петров.

След редовното време, което завърши при резултат 2:2, по регламент победителят се определи с дузпи. По точни бяха футболистите от първия отбор с капитан Раян Куцаров и заслужиха купата, златните медали и футболна топка от Световното първенство с автографи на шампионите от „Лудогорец“.

Вторият отбор получи купа и сребърни медали. Всички участници получиха като подаръци и магнити с образа на Васил Левски и надпис „Състезание в чест на Васил Левски и неговите слова „ Дела трябват, а не думи“. Наградите връчи директорката на НПТГ „Шандор Петьофи“ Биана Тодорова. Спонсори на турнира бяха Община Разград, „Балканфарма“ АД, „АДМ –Разград“ ЕАД, ЕТ „Иван Пенев“, „АСЕМБЛИ“ ООД, „Агрохим консулт 3“ ООД, „ПИЛКО“ ЕООД, „Каримекс“ ЕООД.

Здравко Душков

