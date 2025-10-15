„За дарителитe – с благодарност!“: Деница Неделчева дари на музея макет на древния Абритус

В поредица публикации Регионалният исторически музей в Разград ще разкаже за своите дарители през отминаваща година – от втората кампания „За дарителитe – с благодарност!“.

„На поканата ни през 2024 година откликнаха десетки разградчани, които със своя дарителски жест обогатиха фондовете с много ценни за нашето историческо минало моменти, които като тухлички изграждат семейната и родовата ни памет – основата на нашата работа като специалисти“, казва директорката на музея Таня Тодорова.

Сред даренията тогава бяха изключително богатият архив на Симеон Захариев, държавните отличия на Маринка Ангелова – първата жена кмет на Разград, съдове, изработени от грънчарката Ели Неделчева, много семейни и снимки от значими събития, предмети от бита, учебници, материали, документи… Подробности за всеки дарител и дареното от него може да научите във фейсбук страницата https://www.facebook.com/regionalhistorymuseumrazgrad/ и сайта на музея https://abritus.bg/

Представянето на новите дарители на Регионалния исторически музей започваме с 23-годишната Деница Неделчева, която предостави на родния си Разград макет на Перистилната сграда /Вила „Урбана“/ в древния Абритус в мащаб 1:50. Макетът на завършилата специалност „Сценография“ тази година в Националната художествена академия талантлива дама е нейна авторска изработка от третата година на обучението ѝ в столицата – по задача за театър в алтернативно пространство с право на избор на мястото. „Нямаше нищо по-естествено от това да се спра на Разград. Първо – за да представя себе си и родното ми място, а и факта, че трябваше да работя по пиесата „Леонс и Лена“ на Георг Бюхнер. Без колебание реших, че точното място за тази пиеса е древният Абритус. За да отговоря на нуждите на представлението, използвах цялата Вила „Урбана“ и части от крепостната стена на Абритус. Предложих сценографското решение за пиесата да бъде тип „променада“ – публиката да се разхожда в пространството, да следва актьорите, а не да седи на едно място“, разказа Деница Неделчева. От раждането на идеята до пълното завършване на макета тя имала пълната подкрепа на своя завеждащ преподавател – доцент Марина Райчинова, ръководител на катедра „Сценография“ в Художествената академия.

Вдъхновена от изключително добрия краен резултат от работата си по проекта, Деница решила да дари макета на музея в Разград не само с идеята да бъде съхранен. „Нека този мой жест бъде приет и като „хвърлена ръкавица“ към Регионалния исторически музей и местния Театрално-музикален и хармоничен център. „Не съм срещала в културната програма на града алтернативен театър. Много ми се ще двете културни институции да помислят в тази насока. За мен е много важна свързаността между историята и културата. Театърът може да спои и усили тази връзка. Разград има много богата история. Тя може да бъде показвана и представяна пред жителите и гости на града със средствата и на алтернативния театър. Разград има нужда, има и алтернативно пространство за театър“, разкри и надеждите си за родния Разград Деница Неделчева.

Още снимки от дарението на Деница Неделчева вижте ТУК.

