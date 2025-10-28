За дарителите – с благодарност: Красен Ганчев – човекът, който задава ритъма на агитката на „Лудогорец“, дари на музея снимка на кандидат-подофицерите от Осми конен полк

Фондът на отдел „Нова и най-нова история“ на Регионалния исторически музей се обогати с изключително ценна черно-бяла снимка от 1930 г., събрала в едно портретите и имената на всички подофицерски кандидати в школата на Осми конен полк, дислоциран по това време в Разград.

Снимката е дар от Красен Ганчев – популярен в Разград, страната и Европа като човекът, който задава много шумно с огромен тъпан ритъма на агитката на „Лудогорец“ по време на мачовете на четиринайсеткратния футболен шампион на страната.

„Снимката имам от дядо ми Къню Станчев от Побит камък, кандидат-подофицер в полка. На снимката е и Ганю Станев, също от Побит камък. Останалите са от други краища на България.

Кандидатподофицерската школа се е намирала в казармите срещу Kaufland, част от сградите още са там. Мъжете на снимката не са участвали във война, ученията са водили на поляните около, а и на Големия Юк. Те са фотодокуметирани и показани с кадри в четирите краища на паното “, разказва Красен Ганчев.

За него снимката, макар и семейна реликва, е част от историята на Разград и мястото ѝ е в музея, за да бъде достояние на всички, които се интересуват от миналото на града.

Любопитна подробност на дарението е, че на гърба на снимката с кандидат-подофицерите, е прикрепен голям еднолистов календар за 1936 година със семейна снимка на Цар Борис III.

Красен Ганчев е зам.-председател на фенклуба на „Лудогорец“, с което е по-популярен сред мъжете, но пък със сервиза си за гаранционно и следгаранционно поддържане на битова техника: от епилатори до почти всички електрически уреди – без едрогабаритните машини като печки и хладилници, е добре познат и на дамите в Разград и Лудогорието.

И още един любопитен факт: от месец юни 2021 г. Регионалният исторически музей в притежава още ценна реликва, предоставена тогава от Ангел Майсторски, пряко свързана с военната история на Разград – снимка на личния състав на Втори ескадрон от Осми конен полк, установен на гарнизон в Разград.

