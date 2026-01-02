Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Преминаването от лева към евро създаде проблеми при таксиметровите шофьори. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.

По-големият проблем обаче е, че част от реновираните апарати, които показват цената в евро, увеличават изминатите километри почти двойно като така расте и цената, предава NOVA.

Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Шофьорите, които все още не са направили този ремонт, от днес са в нарушение на закона за въвеждане на еврото.

Чипове в таксиметровите апарати надували сметките

При производителя на машините вече са пристигнали десетки таксита с дефектни уреди.„Има такива случаи – при малък процент на апаратите. Това е заради незавършен на 100% процес по превалутиране. Проблемът е технически, което дори ние не можем да си обясним”, обяснява Бисер Данов, управител на фирма за таксиметрови апарати.

Източник Vesti

