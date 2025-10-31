Заради ремонт, в събота и неделя затварят част от улица до Средношколското общежитие

Заради строително-монтажните работи по основния ремонт на Ученическото общежитие на 1 и 2 ноември, събота и неделя, в района на ремонта се въвежда временна организация за безопасност на движението.

Забраната за движение на пътни превозни средства е за ул. „Н.Й.Вапцаров“ в участъка от бул. „Априлско въстание“ до Т-образното кръстовище до сградата на КНСБ. Временната организация на движението е за периода от 08.00 до 17.00 ч.

Движението на автомобили следва да се осъществява по обходни маршрути по останалите отворени за движение улици при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.

Временната забрана не важи за автомобили, идващи от бул. „Априлско въстание“ в посока – общинския паркинг, както и за живущите на бул. „Априлско въстание“№27 и 29, площад „Момина чешма“№10, ул. „Н.Й.Вапцаров“№4 и бул. „България“№17.

/e-Razgrad/

