Заради ремонта на Ученическото общежитие за 3 часа утре затварят пътен участък в района

e-razgrad 25.09.2025

Заради ремонта на Ученическото общежитие утре, 26 септември, в района се въвежда временна организация на движението, съобщиха от местната администрация.

От 10.00 до 13.00 ч. затворена за движение на пътни превозни средства ще е ул. „Н.Й.Вапцаров“ в участъка от бул. „Априлско въстание“ до Т-образното кръстовище до сградата на КНСБ.

Движението на автомобили следва да се осъществява по обходни маршрути по останалите отворени за движение улици при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.

