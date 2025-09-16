Заради ремонта на Дома за стари хора временно затруднение в движението по пътя към Дянково

Община Разград информира за временно затруднение в движението в едното пътно платно на ул. „Хаджи Димитър“ в Разград – от кръстовището с ул. „Д-р Петър Берон“ по посока към село Дянково.

Това се налага заради ремонта на Дома за стари хора. По проекта е предвидено изграждане на външен асансьор и аварийно стълбище, което налага използване на техника, която ще бъде разположена в непосредствена близост до пътното платно.

Ремонтните дейности, които ще затруднят движението в района на Дома за стари хора, ще се извършват в часовия пояс 8.30-17.30 ч. в дните 17, 18, 19, 20 и 22 септември. Участъкът ще бъде сигнализиран.

