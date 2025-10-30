Заради празничното шествие за Деня на будителите днес ще има затворени улици в централната част на града

Във връзка с провеждането на празнично шествие по повод 1 ноември – Деня на народните будители – днес, 30 октомври, се въвежда временна организация за безопасност на движенето в няколко участъка в централната част на Разград, съобщиха от местната администрация.

В периода 17.00-19.00 ч. ще бъдат затворени за движение и поетапно освобождавани за движение след преминаването на шествието:

бул. „Васил Левски“ в участъка от кръстовището на ул. „Искър“ до ул. „Дунав“;

севeрното платно на бул. „Бели Лом“ в участъка от кръстовището на бул. „Васил Левски“ до ул. „Паркова“ като се затворят и кръстовищата на второстепенните улици, пресечни на бул. „Бели Лом“;

ул. „Свети Климент” в участъка от кръстовището с ул. „Паркова” до ул. „Димитър Хранов”;

ул. „Паркова” в участъка от кръстовището на улиците „ Свети Климент” и севeрното платно на бул. „Бели Лом“ до ул. “Дунав“;

ул. „Стефан Караджа“ в участъка от бул. „България“ до южното платно на ул. „Бели Лом“.

В периода, в който в съответните участъци преминава шествието и движението е затворено, движението на пътните превозни средства ще може да се осъществява по обходни маршрути по останалите отворени за движение улици при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.

Празничното шествие е първото от поредица събития, които Община Разград посвещава на 1 ноември – Деня на народните будители. То започва в 17:30 ч. днес, 30 октомври, с тържествено факелно шествие, което ще премине по маршрут: пл. „Независимост“ – бул. „Бели Лом“ – пл. „Възраждане“ – пешеходната зона на бул. „България“ – пл. „Независимост“. В шествието ще се включат всички културни институти в града, народните читалища, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Шествието ще бъде осветено от факли и ще бъде съпроводено от портрети на 22-ма народни будители, включително видни разградски дейци, оставили трайна следа в културната история на града. Областна администрация – Разград ще предостави внушителен 6-метров национален флаг, който ще бъде понесен по улиците на града и ще се вее като символ на единството и духа на Разград.

Шествието ще премине покрай знаковите културни институции на Разград: Общинския културен център, Разградска филхармония „Димитър Ненов“, Общинско радио-Разград, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, Народно читалище „Развитие 1869“ и Музикален дом „Екатерина и Димитър Бъчварови“. Празничната вечер ще завърши с театралното представление на Театрално музикален и филхармоничен център-Разград „Железният светилник“ – по Димитър Талев, в Общински културен център, от 18:30 ч. Входът за учащи и представители на културните институции е на преференциална цена – в знак на уважение към хората на знанието и творчеството.

В празничния календар на Община Разград за Деня на народните будители са включени още няколко събития. В 17.30 ч. на 31 октомври, петък, в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ се открива изложбата на Детелина Дачева „Живата памет на България – носиите и шевиците разказват“, в 19,00 ч. в НЧ „Развитие 1869“ ще има фотоизложба и концерт на хор „Железни струни“. В събота, 1 ноември, от 10,30 ч. пред къща музей „Станка и Никола Икономови“ ще се проведе ритуалът по поднасяне на венци и цветя. Във връзка с това събитие също се въвежда временна организация на движение. Забраната за движение е за периода от 10,00 до 11,30 ч., а районът – по ул. „Свети Климент“ в участъка от ул. „Никола Икономов“ до ул. „Димитър Хранов”. Движението на пътни превозни средства ще се осъществява по обходни маршрути по останалите отворени улици.

