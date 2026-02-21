Заради лошото време е отменена срещата на момчетата от „Вълци Разград“ в Генерал Тошево

Отборът на БК „Вълци Разград“, момчета до 14 години, не успя да вземе

участие в днешния турнир по баскетбол, проведен в гр. Генерал Тошево,

поради усложнената метеорологична обстановка в региона.

Неблагоприятните атмосферни условия наложиха вземането на решение,

свързано с неявяването на тима, като основен приоритет бе безопасността

на младите състезатели и придружаващите ги лица.

От ръководството на клуба изразяват съжаление за пропуснатото участие и

благодарят на организаторите за проявеното разбиране.

В клуба продължават подготовката си и очакват предстоящите срещи, в

които младите „вълци“ отново ще имат възможност да покажат своето

развитие и любов към играта.

Пресцентър на клуба

