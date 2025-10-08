Разград

Заради електропрофилактика утре ще бъде затруднена работа на „Паспортно“-то и служба „Миграция“

e-razgrad 08.10.2025 No Comments

ОД на МВР-Разград уведомява гражданите, че на 09.10.2025 г. (четвъртък) заради планирана профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия и прекъсване на електрозахранването

в района на сградата на Дирекцията на ул. „Кирил и Методий“ №8, ще бъде затруднено административното обслужване  в секторите „Български документи за самоличност“ и „Миграция“.

Работата на служителите от „Пътна полиция“ няма да бъде преустановена, дежурните екипи ще работят по утвърдените разстановки и графици.

/e-Razgrad/

