Заради електропрофилактика утре ще бъде затруднена работа на „Паспортно“-то и служба „Миграция“

ОД на МВР-Разград уведомява гражданите, че на 09.10.2025 г. (четвъртък) заради планирана профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия и прекъсване на електрозахранването

в района на сградата на Дирекцията на ул. „Кирил и Методий“ №8, ще бъде затруднено административното обслужване в секторите „Български документи за самоличност“ и „Миграция“.

Работата на служителите от „Пътна полиция“ няма да бъде преустановена, дежурните екипи ще работят по утвърдените разстановки и графици.

