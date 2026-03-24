Започна косенето на зелените площи в Разград

Работници от Общинско предприятие „Паркстрой“ започнаха косенето на зелените площи в Разград. Тази дейност обичайно стартира през април, но през последните години първото косене на участъците, където тревата е прорасла до ниво, което налага да бъде окосена, се извършва около 2 седмици по-рано.

Косенето започна от градинката с Часовниковата кула, ще продължи край Художествената галерия „Проф. Илия Петров“, ДКЦ-I, градинката до хотел „Централ“ и други райони в централната градска част, впоследствие по кварталите, като предварително ще се извършва оглед, тъй като състоянието на тревните площи е различно в различните участъци.

Обществените зелени площи, които подлежат на косене в Разград, са общо около 2000 дка, включително Градския парк и местността „Пчелина“, където все още не се налага косене.

Машинният парк, с който се извършва косенето, включва: 12 моторни коси, 4 роторни косачки, 1 бобкат, 2 тракторни косачки и трактор „Kubotа“с навесни косачки.

