Започна кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2026 година в община Кубрат

Започна кампанията по събиране на местните данъци и такси за 2026 г. в община Кубрат. Плащането се извършва съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, като част от задълженията могат да бъдат внесени на две равни вноски – първата със срок до 30 юни, а втората до 31 октомври.

За гражданите и фирмите, които предплатят дължимите суми за цялата година до 30 април 2026 г., е предвидена отстъпка в размер на 5 на сто. След изтичане на крайния срок за втората вноска върху неплатените задължения се начисляват лихви за просрочие.

На този режим на плащане подлежат данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и таксата за битови отпадъци.

Данъкът върху недвижимите имоти за 2026 г. е определен в размер на 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Размерите на имуществения и екологичния компонент на данъка върху превозните средства за всички категории автомобили са приети от Общинския съвет на Кубрат в минималните граници, предвидени в закона, като няма промяна спрямо предходните години.

Без изменение остава и таксата за битови отпадъци – за жилищните имоти в град Кубрат и в населените места на общината, както и за нежилищните имоти на физически и юридически лица, тя е в размер на 2,5 на хиляда.

Задълженията могат да се заплащат по различни начини – в брой на касите в паричния салон на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Кубрат, безкасово чрез ПОС терминал, по банков път, с пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД, в офисите и на касите на „Изипей“ АД, чрез електронното банкиране ДСК Директ на „Банка ДСК“ АД, както и в брой срещу издаване на приходна квитанция във всички кметства на територията на общината.

За допълнителна информация и въпроси, свързани с начислените местни данъци и такси за 2026 г., гражданите могат да се обръщат към отдел „Местни данъци и такси“ на място или на телефон 0848 72020.

На интернет страницата на Община Кубрат е предоставена възможност за проверка на данъчните задължения след издаване на персонален идентификационен номер, както и за използване на онлайн калкулатор за данъка върху моторните превозни средства.

Пресцентър на Община Кубрат

