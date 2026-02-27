Започна изграждането на алейно осветление в западната част на жк „Орел“

От района на пазара в жк „Орел“ започна изпълнението на обществената поръчка с предмет „Изграждане на алейно осветление в западната част на жк „Орел“. Участъкът, в който ще се работи и ще се изгради алейно осветление, е с граници: западно от пазара в ж.к.„Орел“; източно от улицата между ул. „Добровска“ и ул. „Юмрукчал“; южно от ул. „Ивайло“ и северно от ул. „Юмрукчал“. Новите стълбове, които ще се поставят, ще са 145, а новите осветителни тела – 162.

С реализацията на инвестиционния проект се цели да се осветят всички подходи към жилищните блокове, паркинги, спортни и детски площадки в този участък и да се създаде благоприятна среда за живеене. Основните цели на поръчката са възстановяване и подобряване състоянието на западната част на ж.к. „Орел“ гр. Разград чрез извършване на ремонт за подобряване на осветеността и състоянието на кварталното пространство, експлоатационните качества на обекта и функциониране по предназначение и задоволяване на обществените потребности на гражданите на общината в областта, отдиха, развлеченията, спорта, благоустрояването и достъпна среда. Поръчката обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, свързани със следните видове работи: трасиране на кабелна линия; направа изкоп за полагане на кабел с различно сечение, изтегляне на кабел в изкоп, направа на сондаж под път за полагане на кабел, изправяне на стълбове с различни височини, монтаж на LED улични и паркови осветители; демонтаж на стари паркови осветители и стоманотръбни стълбове.

Изпълнител на обществената поръчка е „САВ-Разград“ООД. Срокът за изпълнение на СМР е 40 календарни дни, считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е на стойност 274 798,13 лв./ 140 502.09€.

Пресцентър на общината

