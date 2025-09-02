Главна Новина

Започна втората сесия на общинската програма „Култура”

02.09.2025

Започаа приемът на документи за втората за годината сесия на конкурса за финансиране на проекти по Програма „Култура” на Община Разград, съобщиха от местната администрация.
Право да кандидатстват имат: културни организации, регистрирани по реда на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Търговския закон и Закона за кооперациите със седалище на територията на Община Разград; юридически лица, създадени по Закона за радиото и телевизията, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за висшето образование, при условие, че кандидатстват с проекти в областта на културата, със седалище на територията на Община Разград; структури на Община Разград в областта на културата и изкуството, регламентирани с акт на ОбС; артисти на свободна практика, със седалище на територията на Община Разград.
Проектите трябва да са в едно от направленията: Нови културни инициативи, Фестивали и значими събития и Мобилност. Максималната стойност на одобрен проект е 2200 лв. Общият бюджет на „Програма „Култура” за 2025 г. е 22 000 лв. С първата сесия бяха одобрени три проекта на обща стойност 5332 лв.
Крайният срок за прием на проектни предложения е 19 септември. Те се приемат в Деловодството на Община Разград, а изискванията за кандидатстванеса публикувани на интернет страницата на Община Разград в секция „Култура“.
