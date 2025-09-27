Започнаха ремонтите на уличната мрежа в Разград

Кметът Добрин Добрев и зам.-кметът Хабибе Расим инспектираха как стартираха ремонтите на уличната мрежа в Разград, съобщиха от местната администрация.

Текущият ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи и др. e след провеждане на обществена поръчка започна с фрезоването на улиците: „Дончо Сумпанов“, „Връх Свети Никола“, „Огоста“, предстои и повдигане на шахтите по тези участъци, а през следващата седмица ще бъде положен и асфалт.

Ще бъдат обновени 16 улици, сред които и: „Марица“ – в участъка от „Искър“ до „Странджа“, „Арда“, „Александър Стамболийски“ – от „Жеравна“ до „Перистър“, „Анани Явашев“ и други, пет тротоара, сред които и този до ОУ „Н.Икономов“, както и обособяване на 5 места за временно паркиране в различни райони на града. Ще бъдат изградени и пешеходни алеи в гробищнияпарк.

Стойността на ремонтите е 1 206 110 лв.

