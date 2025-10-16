Започнаха ремонтите на улиците и в селата

От Мортагоново започнаха ремонтите на улици в населените места от община Разград, съобщиха от местната администрация.

Днес кметът Добрин Добрев извърши оглед на ремонтните дейности в две села – в Мортагоново се полага асфалт на пет улици, а в Пороище се фрезоват три улици. Той разговаря с двамата кметове на населени места, Ферди Мехмед и Панайот Узунов изразиха удовлетворение, че се инвестират общински средства в подобряване на инфраструктурата в по-малките населени места.

И през тази година, както през 2024-та, в общинския бюджет бяха предвидени 1 000 000 лв. за ремонти на улици по селата. Сега ще се ремонтират над 70 улици в 21 населени места с обща площ над 34 000 кв.м.

През следващите дни ремонтите продължават в Ушинци и Радинград, а след това – в останалите села от общината.

/e-Razgrad/

Views: 0