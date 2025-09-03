Започна ремонтът за енергийна ефективност на сградата на Община Разград

РАЗХОДЪТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕН С 56%



Започнаха строително-монтажните работи за внедряване на енергийноефективни мерки в административната сграда на Община Разград, съобщиха от пресцентъра на местната администрация . Проектът се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост за 4 114 562 лв., от които безвъзмездната сума е 3 993 182 лв.

Изпълнителят на строителните дейности бе избран чрез обществена поръчка. Договорът с фирмата е на стойност 3 118 000 лв. без ДДС. Крайният срок за изпълнение е 300 календарни дни, считано от откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия.

Реализацията на проекта трябва да повиши енергийната ефективност и да увеличи използването на ввъзобновяеми източници за енергийното потребление на сградата която е завършена през далечната вече1984 г. Ще бъдат топлинно изолирани външните стени, покривът и подът, подменени старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, котелната инсталация и надграждане на водородната система. На покрива ще бъде изградена фотоволтаична електрическа централа. Ще бъде осигурена и достъпна архитектурна среда. Очаква се с подобрените топлофизични характеристики на сградата да достигнат клас „А“ на енергопотребление и разходът за отопление на сградата да бъде намален с 56%. Други специфични цели на проекта са: подобряване на условията на работа в помещенията, съответно и на по-добро административно обслужване на населението, както и удължаването живота на сградата.

Ремонтът започва от източната и южната фасади на сградата. Временно няма да се ползва паркингът. Административното обслужване на граждани остава без промяна – от 8.00 до 18.00 ч. без прекъсване всеки работен ден.

