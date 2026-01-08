Започва конкурс за рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Изкуственият интелект (AI) – помощник или заплаха за човечеството“

И тази година Общинският съвет по наркотични вещества

и Превантивно-информационен център към него обявява

творческа надпревара по повод Международния ден за

безопасен интернет. От 2021 г. насам от институцията

отправят предизвикателства към младите хора, като темите

и разделите в конкурсите са различни всяка година. Те се

провеждат в навечерието на Международния ден за

безопасен интернет, който също е с променлива дата във

втората седмица на месец февруари. Тази година денят е 10

февруари, а темата на конкурса е „Изкуственият интелект

(AI) – помощник или заплаха за човечеството“.

Целта на конкурса е да насърчи участниците да се

замислят за важността на безопасността в интернет и как

всеки от нас може да допринесе за предотвратяването на

опасностите, които могат да възникнат в дигиталния свят.

Конкурсът под мотото „Заедно за по-добър интернет“ е за

ученици от Разградска област, ще се проведе в три

възрастови групи – от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и от 9 до

12 клас. Той е в три области на изява – рисунка върху

кадастрон с формат 35/50 см.; компютърна рисунка и есе.

Конкурсните творби могат да се предават на място на

адрес: гр.Разград, ЦПЛР-Ученическо общежитие ул.

„Н.Вапцаров“ №10, стая 112 или 111, а есетата да се

изпращат и email: pic_rz@abv.bg и obsnv@razgrad.bg.

Крайният срок за изпращане на творбите е 10 февруари

2026 г. Наградените участници ще бъдат информирани

лично на посочения от тях телефон.

Пълният регламент е публикуван на сайта на Общинския

съвет по наркотични вещества и Превантивно-

информационен център към него, може да се прочете с QR

код.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 084/661395, информираха от пресцентъра на общината.

