Започва конкурс за рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Изкуственият интелект (AI) – помощник или заплаха за човечеството“

И тази година Общинският съвет по наркотични вещества
и Превантивно-информационен център към него обявява
творческа надпревара по повод Международния ден за
безопасен интернет. От 2021 г. насам от институцията
отправят предизвикателства към младите хора, като темите
и разделите в конкурсите са различни всяка година. Те се
провеждат в навечерието на Международния ден за
безопасен интернет, който също е с променлива дата във
втората седмица на месец февруари. Тази година денят е 10
февруари, а темата на конкурса е „Изкуственият интелект
(AI) – помощник или заплаха за човечеството“.
Целта на конкурса е да насърчи участниците да се
замислят за важността на безопасността в интернет и как
всеки от нас може да допринесе за предотвратяването на
опасностите, които могат да възникнат в дигиталния свят.
Конкурсът под мотото „Заедно за по-добър интернет“ е за
ученици от Разградска област, ще се проведе в три
възрастови групи – от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и от 9 до
12 клас. Той е в три области на изява – рисунка върху
кадастрон с формат 35/50 см.; компютърна рисунка и есе.
Конкурсните творби могат да се предават на място на
адрес: гр.Разград, ЦПЛР-Ученическо общежитие ул.
„Н.Вапцаров“ №10, стая 112 или 111, а есетата да се
изпращат и email: pic_rz@abv.bg и obsnv@razgrad.bg.
Крайният срок за изпращане на творбите е 10 февруари
2026 г. Наградените участници ще бъдат информирани
лично на посочения от тях телефон.
Пълният регламент е публикуван на сайта на Общинския
съвет по наркотични вещества и Превантивно-
информационен център към него, може да се прочете с QR
код.
Допълнителна информация може да се получи на тел. 084/661395, информираха от пресцентъра на общината.
