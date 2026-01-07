Започва изплащането на първите пенсии в евро

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции започва днес и ще завърши на 20 януари (вторник). Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

За това, че изплащането на пенсиите в евро ще премине спокойно, увери вчера председателят на новосформирания Координационен център за еврото Владимир Иванов. Пенсиите ще се изплащат по обичания график от 7 януари. Около 71 на сто от пенсионерите ги получат по банков път, а останалите – от „Български пощи“, каза още той.

От МВР информираха, че за сигурност около пощите и банките в страната във връзка с изплащането на първите пенсии в евро.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината е 15 януари (четвъртък).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

БТА