Заместник-кметът Полина Иванова представи на публично обсъждане проекта за актуализиран План за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г.

Планът е стратегически документ, който очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.

Актуализацията на плана се извършва в изпълнение на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагането му.

Сред конкретните поводи за актуализация е и входирано официално писмо за включване на проектни предложения от страна на архиерейското наместничество на Разградска духовна околия за съхранението на храмове като паметници на културата. Тези предложения са добавени в Програмата за реализация на ПИРО Разград 2021-2027 г.

Актуализация се предлага в част от приложенията, в комуникационната стратегия, предложено е и ново приложение – доклад с резултати от проведено анкетно проучване за актуализация на ПИРО Разград 2021-2027 г.

Не е променена визията за развитие на община Разград, включена в стратегическия документ: привлекателна жизнена среда със запазени човешки ресурси, културно наследство и природни дадености, притегателна дестинация за инвестиции с конкурентни предимства за модерно развитие. Няма промяна и в приоритетите, както и в зоните за прилагане на интегриран подход. Това са: I градска зона „Бели Лом“; II градска зона „Орел“; III градска зона „Перистър“; специфична зона „Бели Лом“.

