Заместник-кметът Елка Неделчева поздрави деца и педагози от ДГ“Васил Левски“ за патронния им празник

Заместник-кметът на Община Разград Елка Неделчева бе гост на тържеството, което децата и педагозите от ДГ“Васил Левски“ посветиха на своя патрон Апостолът на Свободата.

Пред по-малките възпитаници на детското заведение и пред официалните лица децата от четвърта група „Калинка“ с учителки Марина Георгиева и Десислава Иванова представиха вълнуваща музикално-поетична програма. В нея имаше красиви песни и стихове за Апостола, децата припомниха и познати и не толкова познати биографични факти за Васил Левски.

За пръв път момчетата са в нови четнически униформи – съобщи директорът на детската градина Елена Трифонова. За това тя благодари за подкрепата на родителите, на Обществения съвет и на семейство Кирилови. Тя поздрави децата от група „Калинка“ за достойното представяне, както и педагогическия екип за чудесната работа с децата.

Заместник-кметът Елка Неделчева също заяви, че е впечатлена от това колко хубави и много стихове и песни са научили децата за патрона на своята детска градина. „От това, което чух, усещам, че вие сте разбрали какво е било делото на този човек, какво е оставил на всички нас и най-важното, че благодарение на него сме свободна държава и свободни хора“ – обърна се г-жа Неделчева към децата. Тя им пожела да продължат да бъдат упорити, ученолюбиви и винаги достойни възпитаници и наследници на тази велика личност. Заместник-кметът Елка Неделчева предаде и поздравите на Кмета на Община Разград Добрин Добрев, връчи на директорката поздравителен адрес от градоначалника.

Официални гости на събитието бяха и: заместник областният управител Назиф Зюлкяр, директорът на ОУ“Васил Левски“ Нели Стоянова, представители на ОУ“Никола Икономов“, Виолета Камбурова – председател на Обществения съвет към ДГ“Васил Левски“, родители.

По вече създадена традиция на патронния празник директорът Елена Трифонова връчи грамоти и книжки за Васил Левски на деца, които са се отличили през годината с добро представяне на различни конкурси и състезания. За официалните гости също имаше подаръци – пакетче с любимата билка на Апостола – котешки нокът, с упътване за какви болежки се използва.

