Заловиха сериен крадец в Малък поровец

Сигнал за домова кражба е получен около 15 часа на 3 декември в Исперих, съобщиха от полицията.

30-годишен мъж от село Малък поровец съобщил, че от двора на имота му са задигнати употребявани части за автомобили. Непосредствено след това е получен друг сигнал от 58-годишен мъж от същото село, че от къщата му изчезнали медни котли. Нанесените щети в двата случая са в процес на изясняване. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е установен извършителят на криминалните деяния. 56-годишният мъж от Малък поровец, криминално проявен и осъждан, е задържан, по случая се води бързо производство.

/e-Razgrad/

