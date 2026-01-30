Залепнали дъвки по тротоара застрашават здравето на пешеходците

За изключително грозна гледка алармираха сайта Е –Razgrad родители на ученици в ПГ по икономика „Робер Шуман “ и на малки деца, посещаващи ДГ “ Шестте ястребинчета “ в Разград. Цялата улица „Камчия“ , на която са базирани двете училища , е буквално залята със стотици залепнали и използвани дъвки. Освен , че подобна гледка е грозна и възпитава вредни навици у подрастващите , но в тези дъждовни дни рискът на майките, водещи децата си на градина, да се подхлъзнат и причинят травми от някоя лепкава дъвка е голям. Редно е, макар и по макаренковски , учителите и директорите на училищата да накарат всички ученици да почистят настилката . Така – за назидание!, и да знаят , че използваните дъвки се изхвърлят в кошчетата за отпадъци, а не по уличната настилка .

Шенол Ахмедов

