Задържаха 34-годишен дрифтър без книжка, въртял колата посред нощ в Разград

34-годишен мъж от исперихското Старо селище е задържан за дрифт и липса на шофьорска книжка, съобщиха от полицията.

След сигнал от граждани, че в района на автомивката срещу товарната пиаца в Разград се форсират двигатели и правят гонки, е извършена полицейска проверка около 00.05 часа на 2 септември. Установен е водач на БМВ, който шофира без шофьорска книжка в едногодишния срок от наказването му за същото деяние, в условията на дрифт, като по този начин създава опасност за останалите участници в движението. След отказ да бъде тестван за употреба на алкохол и други субстанции е задържан, започнато е бързо производство

