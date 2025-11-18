Задържаха 33-годишен от Мортагоново за опит за убийство, намушкал с нож многократно таксиметров шофьор

33-годишен мъж от разградското село Мортагоново е задържан за извършен от него опит за убийство, съобщиха от полицията.

Около 02.40 часа на 15 ноември на тел.112 е получен сигнал, че по главния път Разгра-Шумен, близо до село Ушинци, по пътното платно се придвижва мъж и прави опити за спиране на преминаващи автомобили. Пристигналият на място полицейски екип установил 68-годишен мъж от село Радинград с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница. При проведената беседа пострадалият успял да обясни, че около 01.30 часа същата нощ извършвал таксиметрова услуга към Мортагоново и бил намушкан от клиента с нож. Транспортиран е в разградската болница, където е настанен в ОАИЛ с временна опасност за живота.

В хода на предприетите незабавни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установен извършителят на деянието – мъж на 33 години, криминално непроявен, който се оказал с порезни рани в областта на китките на ръцете. След като му е оказана неотложна медицинска помощ и след освидетелстване от съдебен лекар, е задържан. Таксиметровият автомобил е открит в Мортагоново. По случая се води разследване за престъпление по чл.115 във връзка с чл.18 от НК под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград.

/e-Razgrad/

