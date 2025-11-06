Задържаха трима при сцецоперация за наркотици

Трима мъже са задържани с дрога в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотици, съобщиха от полицията.

Около 11.30 часа на 5 ноември в Разград у 17-годишен младеж е открито прозрачно шише с 10 мл течност, която при тестване реагира на каналис. Около 19 часа същия ден е извършена проверка на 25-годишен разградчанин. В джоба му са намерени два найлонови свитъка със суха тревиста маса, реагираща положително на марихуана. В хода полицейската акция около 17 часа на 5 ноември в Самуил е спрян автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 28-годишен криминално проявен мъж от село Вазово. При проверката са открити саморъчно свита цигара и найлонов плик със суха растителна маса, увит в хартия с общо тегло 15, 21 грама. При тестване съдържанието на цигарата и плика реагират положително на синтетичен канабиноид. По трите случая са започнати разследвания.

