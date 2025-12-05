 Задържаха сериен крадец в Самуил

46-годишен мъж е установен като извършител на поредица кражби в Самуил съобщиха от полицията.

На 19 октомври около 23.20 часа бе разбита врата на хранителен магазин в населеното място и от касата на обекта бяха задигнати 220 лв. На 25 октомври от двора в къщата на 79-годишен мъж изчезна електрически скутер триколка. Нанесената тогава щета възлизаше на 1500 лв. В хода на образуваните досъдебни производства и предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че извършител е 46-годишният мъж от Самуил, криминално проявен и осъждан.

/e-Razgrad/

