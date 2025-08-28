Задържаха двама за наркотици

Двама мъже са задържани за притежание на наркотици в Разград и Кубрат, съобщиха от полицията.

Около 14 часа на 27 август при полицейска проверка на автомобил „Форд Фокус“ в Разград е установено, че 39-годишният водач държи суха зелена тревиста маса с тегло 34,55 грама. При тестване с нарко-полеви тест субстанцията реагира положително на канабис. Мъжът е задържан, а по случая е започнато бързо производство.

Претърсване и изземване в имот в Кубрат са извършени на 27 август след случай на шофиране под въздействието на наркотични вещества. Управляваният от 44-годишен мъж автомобил „Мерцедес“ бе спрян около 19 часа на 26 август по улица „Лом“ в града. В хода на полицейската проверка бе извършена проба с „Drug test 5000“, който отчел резултат, положителен на канабис. В хода на образуваното бързо производство в имот, обитаван от лицето, е намерен полиетиленов плик със суха тревиста маса. При тестване веществото реагира на синтетичен канабиноид.

/e-Razgrad/

