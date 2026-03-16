Задържаха бракониери, действали на територията на ловен резерват „Воден”

Двама мъже са установени като извършители на бракониерство на територията на ловен резерват „Воден”. Около 23.30 часа на 15 март в полицията е получен сигнал от служители по охраната на резервата за автомобил „Опел Фронтера“, чийто водач и пътник са извършвали незаконен лов в района. След като автомобилът е подаден към всички дежурни наряди на ОДМВР-Разград, около 01.00 часа е спрян в заветското село Острово. В него са установени двама мъже – водач на 26 години и пътник на 48 години от Острово. На място е изпратена оперативна група от служители на РУ-Кубрат и Участък Завет. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е открит прострелян мъртъв елен близо до резерват Воден и гилза от нарезно оръжие, тип ловна карабина.

Извършен е оглед на автомобила, където са фиксирани и взети проби от петна от кръв. При претърсване в жилищата на лицата е иззета ловна карабина „Магнум“ 7 мм, съответстваща на намерената гилза. В хода на разследването се изяснява съпричастноста на трето лице към извършеното криминално деяние.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл.237, ал.1 от НК.

Работата по случая продължава. Назначени са множество експертизи, извършват се повторни огледи и допълнителни процесуално-следствени действия.

ОДМВР Разград

Views: 143