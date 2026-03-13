Завършиха консултациите за съставите на секционните комисии за изборите на 19 април

Заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Община Разград Полина Иванова откри и ръководи консултациите за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Разград за изборите за народни представители на 19 април. Консултациите завършиха с постигане на консенсус.

В тях участваха представители на осем от парламентарно представените в 51-вото Народно събрание партии и коалиции, от АПС информираха, че ще входират писмено съгласие с предложенията, около които се обединиха останалите политически сили.

Заместник-кметът Полина Иванова съобщи, че за тази изборна кампания ще е необходимо към документите на предложените за членове на секционни комисии да бъдат приложени удостоверения за банковите им сметки, тъй като за пръв път възнагражденията ще се изплащат по банков път. Това може да стане на обученията, които РИК организира за секционните комисии, а също и в деня преди вота, когато получават изборните книжа.

Консенсус бе постигнат както за съставите на 66-те вече сформирани комисии, така и за петте секции, които се сформират в навечерието на вота при наличие на необходимия брой избиратели – подвижна секция, секция в Дома за стари хора, в Дома за пълнолетни лица с деменция, в МБАЛ“Св. Иван Рилски“ и в Районна служба „Изпълнение на наказанията“.

С решение на РИК-Разград във всички комисии ще работят по 9 човека. Така общо ангажираните с организацията на вота ще са между 594 и 639(в зависимост от това дали ще се разкрият петте или част от тях секции).

Разпределението на броя ръководни постове и членове в комисиите е утвърдено с решение на РИК-Разград, а предложението за разпределение на ръководните постове, което заместник-кметът Полина Иванова направи, с леки корекции получи одобрението на представителите на политическите сили.

Така Коалиция ГЕРБ-СДС ще има 18 председатели на секционни комисии, 18 заместник-председатели, 20 секретари и 10 членове, а в допълнителните 5 секции съответно 2, 1, 1, 1; Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ съответно 10, 10, 10, 36, в допълнителните секции – 1, 1, 0, 3; Партия „Възраждане“ – 10, 10, 8, 38, в допълнителните секции – 0, 1, 1, 3; Коалиция „Движение за права и свободи-Ново начало“ – 9, 8, 8, 41, в допълнителните секции – 1, 0, 1, 3; Коалиция „БСП – Обединена левица“ – 6, 5, 5, 50, в допълнителните секции – 1, 0, 0, 4; Партия „Има такъв народ“ – 4, 5, 5, 52, в допълнителните секции – 0, 1, 0, 4; Коалиция „Алианс за права и свободи“ – 4, 4, 4, 54, в допълнителните секции – 0, 0, 1, 4; Партия „Меч“ – 3, 3, 3, 57, в допълнителните секции – 0, 0, 1, 4; Партия „Величие“ – 2, 3, 3, 58, в допълнителните секции – 0, 1, 0, 4.

Views: 33