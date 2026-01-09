Жълт код за силен вятър и усложнена пътна обстановка в област Разград

Днес, 8 януари, за област Разград бе обявен е жълт код (първа степен) за силен вятър от Националния институт по метеорология и хидрология.
Институциите в областта ни своевременно реагират на последици от потенциално опасните метеорологични явления.
Екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград са отстранили шест паднали дървета и клони от пътни участъци в областта.
Рисковите участъци от областната пътна мрежа са обработени и към момента няма затворени пътища. Въпреки това пътната обстановка остава усложнена поради отрицателните температури, снеговалежа и силния вятър, които създават условия за снегонавявания и заледявания на отделни участъци.
От Областна дирекция на МВР – Разград съобщават за изтеглени през деня закъсали тежкотоварни камиони.
Областната администрация апелира към водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и подходящо оборудване.
Към момента няма населени места в област Разград със спряно електроснабдяване или водоснабдяване.
