Жълт код за силен вятър и усложнена пътна обстановка в област Разград

Днес, 8 януари, за област Разград бе обявен е жълт код (първа степен) за силен вятър от Националния институт по метеорология и хидрология.

Институциите в областта ни своевременно реагират на последици от потенциално опасните метеорологични явления.

Екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград са отстранили шест паднали дървета и клони от пътни участъци в областта.

Рисковите участъци от областната пътна мрежа са обработени и към момента няма затворени пътища. Въпреки това пътната обстановка остава усложнена поради отрицателните температури, снеговалежа и силния вятър, които създават условия за снегонавявания и заледявания на отделни участъци.

От Областна дирекция на МВР – Разград съобщават за изтеглени през деня закъсали тежкотоварни камиони.

Областната администрация апелира към водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и подходящо оборудване.

Към момента няма населени места в област Разград със спряно електроснабдяване или водоснабдяване.

