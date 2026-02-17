Жълти и оранжеви кодове за опасно време в цяла България

Очакват се обилни валежи от сняг и дъжд и много силен вятър

Предупреждения за опасно време в цялата страна. Издадени са кодове от първа и втора степен за обилни валежи и силен вятър.

Оранжев код е обявен за областите: Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, София-област, Ловеч, Видин и Монтана. Валежи от сняг ще има в северозападните области и по високите полета в Западна България.

В повечето райони валежите ще са от дъжд. В Североизточна България пулсациите на вятъра ще достигат до 17-20 м/с. Температурите ще се понижат значително и ще останат между 0° и 5° през почти цялото денонощие.

