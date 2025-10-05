Животни и птици от ферма „Парадайс“ – участници в немски сериал

Домашни животни от различни породи от ферма за екзотични животни и птици „Парадайс“ Христина и Андрей Андрееви в разградското село Липник участваха в снимките на един от най-гледаните немски сериали с участието на птици и животни, разказа за e-Razgrad.bg Андрей Андреев.

Поканата за участие във филма дошла от сценаристите на немската продукция, като снимките били в Киноцентър „Бояна“. В продължение на седем дни животните се включвали в различни епизоди на филма, а Андрей бил в главната роля на арабин с камила от прочутия цирк Колозеум.

Участвали още магарето Марио и магарицата Албена. На снимачната площадка се качили още четири породисти овце, три прасета и седем гъски от ферма „Парадайс“. Засега, заради клаузи в договора с немските партньори, не може да се оповестяват името и сценария на филма, докато той не се завърти по телевизиите, утчни Андрей Андреев.

Шенол АХМЕДОВ

