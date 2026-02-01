Жена с 2,46 промила алкохол е ударена на пешеходна пътека, починала е в болницата

Пешеходка пострада тежко при пътно-транспортно произшествие в
град Исперих. Сигналът за инцидента е постъпил около 16.10 часа на
30 януари на тел.112. Товарен автомобил „Волво“ с прикачено
полуремарке, управляван от 44-годишен водач от шуменското село
Вълнари, при завиване на дясно отнема предимството на 42-годишна
жена от село Китанчево, която пресича на пешеходна пътека уличното
платно. С дясна гума на полуремаркето я блъска в краката. Пробите на
водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Пробата с
дрегер на пострадалата отчела 2,46 промила алкохол в издишания
въздух. Пешеходката е откарана за първоначален преглед в МБАЛ-
Исперих, а впоследствие транспортирана в МБАЛ-Разград с фрактури
на двата крака. Настанена е в ОАИЛ с временна опасност за живота,
където починала на следващия ден. По случая се води досъдебно
производство по чл.343, ал.1, Б във връзка с чл.342, ал.1 от НК.
