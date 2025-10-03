Жена пострада в катастрофа между Разград и Ясеновец

55-годишна жена от Исперих пострада при пътно-транспортно произшествие, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 15.30 часа днес. Жената, пътуваща в посока Разград с автомобил „Нисан Микра“, се завърта на завой на мократа настилка на около километър преди жп прелеза за село Ясеновец и се удря в насрещно движещия се „Ситроен Джъмпер“, шофиран от 49-годишен мъж от село Китанчево. Пострадалата е откарана в болницата, където в момента се изяснява състоянието й. Трафикът по пътя Разград – Исперих се регулира от екипи на „Пътна полиция“, като тежките камиони се отбиват временно. Изясняват се обстоятелствата около възникването на катастрофата.

/e-Razgrad/

