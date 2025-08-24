 Жена намерила чанта с храна, портфейл, лична карта, шофьорска книжка, дебитна карта е 975 лева, но не ги предала на собственика им

Проверка за присвояване на чужди вещи е започната на 22 август по описа на РУ-Разград, съобщиха от полицията.

Криминално проявена 59-годишна жена намерила на улица „Йордан Чобанов“ чанта с хранителни продукти и мъжки кожен портфейл, в който имало лична карта, шофьорска книжка, дебитна карта и сумата от 975 лв. Парите и вещите, намерени около 19 часа на 7 август, са собственост на 54-годишен мъж от Разград. Жената не съобщила нито на органите на реда, нито на собственика за находката си. Срещу нея е образувана проверка.

/e-Razgrad/

Views: 46