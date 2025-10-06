Жена издаде на полицията, че приятелят ѝ е и подкарал пиян колата ѝ

26-годишна жена от Варна сигнализирала в полицията в Лозница около 01.10 часа на 4 октомври, че приятелят й от врачанското село Гложене е взел автомобила й без нейно съгласие и шофира след употреба на алкохол.

От пресцентъра на ОД на МВР уточняват, че около 01.15 часа същата нощ полицейските служители подават сигнал със стоп-палка към въпросния „Мерцедес“ в близост до бензиностанция в Лозница. Водачът не спира, ускорява и продължава движението си по пътя в посока Търговище. Последван е от униформените и малко по-късно лекият автомобил е открит изоставен в поле близо до Лозница. Предприети са незабавни издирвателни действия, в резултат на които 26-годишният водач е установен и задържан. Пробата му с дрегер отчела 0,61 промила алкохол. По случая е започнато досъдебно производство.

