Жена загина в катастрофа на изхода от Разград към Исперих, микробус не спрял на знак „Стоп“

Жена загина при тежка катастрофа на кръстовището между главен път Русе-Варна на изхода от Разград за Исперих, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на тел.112 в 18.50 часа. Микробус „Мерцедес Вито“, шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак „Стоп“ и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил „Тойота“. При удара на място е загинала 69- годишна жена, съпруга на 70-годишния шофьор на „Тойота“-та. Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско. В буса с холандска регистрация,освен водача, са пътували още двама души. Всички са откарани в болница, където в момента се изяснява състоянието им.

