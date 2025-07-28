Жегата и човешката небрежност подпалиха и Лудогорието

Свръхвисоките температури и човешката небрежност буквално подпалиха и Лудогорието. Според полицейския бюлетин през изминалото денонощие дежурните смени огнеборци са реагирали и гасили 22 пожара в областта. Добрата новина тук е, че няма пострадали и жертви. Заради пожарите няма ток в четири исперихски села: Свещари, Вазово, Китанчево и Тодорово.

Почти едновременно, в рамките на един час в ранния следобед вчера, лумват три пожара със сериозни материални щети на различни места – стихията поглъща две вили във вилна зона „Изгрев“ край Разград, стопански постройки край Кубрат, където са изпепелени 23 ролонни и 850 малки бали и стопанска постройка в село Горичево.

Горели са и загасени сухи треви и храсти, включително и в гористи местности край и в: Севар, Малък поровец, Дряновец, Брестовене, Разград, Исперих, Медовене, Тодорово, Божурова, Цар Калоян, Беловец, Топчии, Драгомъж, отново Разград, Голям извор, Исперих и Кубрат – отново, Горичево, Бисерци, Задруга и отново – Драгомъж.

Огнеборците за премахнали и три паднали дървета – в Разград, край Цар Калоян и Исперих.

/e-Razgrad/

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